A Pistoia torna il festival del libro Giallo

(ANSA) - PISTOIA, 30 MAR - Pistoia torna ad essere la capitale del mistero con la 12ma edizione del 'festival del Giallo' in programma dall'8 al 10 aprile nella biblioteca San Giorgio. Sarà, si spiega in una nota, una tre giorni rivolta agli appassionati del settore con un programma di iniziative che propone anche incontri con autori come Fabrizio Roncone, Fabiano Massimi, Valerio Varesi e Barbara Perna.

L'edizione si aprirà con un'anteprima, il 7 aprile, che porta in scena lo spettacolo teatrale 'Tre racconti' a cura dell'Associazione culturale Zona Teatro Libero su testi di Marco Vichi. Venerdì 8 aprile poi l'inaugurazione ufficiale della manifestazione alle 17,30, nella sala maggiore del Comune, che aprirà il programma di dibattiti, presentazioni di libri e mostre. Chiuderà la tre giorni l'assegnazione del premio 'Pinocchio Sherlock', patrocinato dalla Fondazione nazionale Carlo Collodi e la premiazione del concorso 'Investigatori a scuola' per i ragazzi delle scuole superiori. "Quest'anno abbiamo scelto un titolo che può essere anche provocatorio 'Il Giallo è ancora un genere?' - ha spiegato il presidente dell'associazione Giallo Pistoia Giuseppe Previti -. Per anni il giallo è stata considerata letteratura vista con qualche perplessità. Perplessità che noi non abbiamo mai avuto, e nemmeno il Comune di Pistoia con cui collaboriamo da anni.

Questa volta si è pensato di dare mano libera a tutti gli autori con i loro libri, perché il giallo si può sviluppare in tante maniere". Per il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, "è bello vedere che ripartono tante iniziative e ce ne sono alcune come questa che non si sono mai fermate. Ringrazio l'associazione Giallo Pistoia per averci creduto sempre, anche nei momenti di maggiore difficoltà, quando la pandemia ci teneva chiusi in casa". (ANSA).