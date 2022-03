Movida violenta a Massa, 4 condanne per assalto a agenti Ps

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 29 MAR - Circondarono le auto della polizia intervenute per sedare una rissa nel centro di Marina di Carrara (Massa Carrara), insultato i poliziotti, danneggiato i mezzi, rubato i guanti di un ispettore e iniziarono una sassaiola contro gli agenti, costringendoli a chiudersi in auto in attesa dei rinforzi. Ora, per questo fatto dell'agosto 2020, quattro uomini di Carrara, tra i 20 e i 30 anni, sono stati condannati per lesioni, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

I loro avvocati difensori avevano fatto richiesta di rito abbreviato e questo pomeriggio si è svolta l'udienza davanti al gup Marta Baldasseroni con sentenza immediata di colpevolezza e condanne che vanno da 1 e 10 mesi a sei mesi. Un altro giovane, per il quale era stato chiesto il rito ordinario, è stato rinviato a giudizio. In totale dopo i fatti della "movida violenta" erano state indagate 21 persone; in 16 avevano fatto richiesta di messa alla prova dei servizi sociali e stanno tuttora effettuando un programma di lavori socialmente utili.

Inoltre sei agenti si erano costituiti parte civile e hanno già ottenuto alcuni risarcimenti per i danni subiti quella notte. Un quinto indagato invece avrà un processo ordinario con prima udienza davanti al tribunale di Massa il 5 ottobre 2022. (ANSA).