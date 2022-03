Ucciso commerciante: martedì interrogatorio arrestato da gip

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAR - Comparirà domani mattina davanti al gip Federico Zampaoli per l'interrogatorio di convalida dell'arresto Ilir Leba, l'imprenditore edile albanese di 48 anni accusato di omicidio volontario per la morte del commerciante Tommaso Dini, 50 anni, accoltellato in strada nella notte tra sabato e domenica scorsa a Scandicci (Firenze), in piazza Piave.

Il 48enne, che si è presentato spontaneamente in caserma alcune ore dopo il fatto - quando ancora Dini era in vita - accompagnato dal suo difensore, avvocato Neri Cappugi, al momento non avrebbe ancora spiegato il movente dell'aggressione, avvenuta al culmine di una lite. Gli inquirenti non escludono che all'origine del fatto ci siano stati screzi in ambito lavorativo o economico.

E' comunque certo che i due si conoscessero da qualche tempo proprio nell'ambito di Scandicci dove per anni Dini, che lascia la moglie e due figli, ha svolto l'attività di agente immobiliare prima di cambiare nei mesi scorsi e investire in una panetteria in centro a Firenze. Proprio nell'ambito immobiliare si sarebbero potuti creare i dissapori fra i due: finora però non sono emersi affari conclusi insieme e le indagini continuano.

Non è stata trovata l'arma del delitto, che Leba avrebbe detto ai carabinieri di aver gettato mentre fuggiva a piedi dopo aver colpito mortalmente Dini.

Domani mattina è anche prevista l'autopsia all'Istituto di Medicina legale di Firenze. (ANSA).