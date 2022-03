Facchinetti ha il covid, slittano date Symphony tour

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Roby Facchinetti è positivo al Covid e le date del 'Symphony tour' del 29 marzo al Lirico di Milano e del 4 aprile al teatro Verdi di Firenze sono state riprogrammate rispettivamente il 3 e 4 maggio.

La data di Mantova del 7 aprile invece è stata annullata perché non è stata possibile recuperarla. I biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date, mentre per quella di Mantova va richiesto il rimborso tramite Ticketone. (ANSA).