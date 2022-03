Cinema: l'ultimo 'Play Boy' è di Domenico Costanzo

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAR - Dal 31 marzo arriva nelle sale cinematografiche 'Play Boy', il nuovo film del regista Domenico Costanzo, che ha collaborato alla sceneggiatura di diverse pellicole di Leonardo Pieraccioni tra cui quella di 'Io e Marylin' e di "Professor Cenerentolo" oltre ad aver curato insieme il soggetto di 'Finalmente la felicità'. Ora questo suo film con proiezioni programmate in Toscana, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte e Puglia. Prodotto da Enzo Tiberio, 'Play Boy' è tratto da una storia vera raccontata nell'omonimo libro di Giuseppe Ferraro, che è anche l'attore protagonista del film e interpreta un don Giovanni dei nostri tempi. "E' la prima volta che firmo un film che non nasce da una mia idea - ha spiegato Costanzo - ma dall'incontro con Ferraro e dalla lettura del suo libro. Mi ha molto colpito il personaggio che lui racconta. A dispetto del titolo, non siamo davanti al 'collezionista di donne', quanto piuttosto a un Don Giovanni, un Casanova, che cerca risposte emozionali ai suoi conflitti interiori".

"Arriva un momento nella vita in cui per vincere bisogna mettere in gioco se stessi - ha detto Ferraro -. Questa è la consapevolezza alla quale giunge Johnny, ultima icona della stirpe dei playboy, dopo aver affrontato le prove davanti alle quali il destino lo ha posto. Spensieratezza, donne da favola e profondo dramma personale si rincorrono su una giostra che gira vertiginosamente, dove il protagonista ama, soffre e cresce senza mai rinunciare a quel sorriso con il quale ha deciso di andare incontro al mondo". (ANSA).