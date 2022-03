Torna l'Orchestra da Camera Fiorentina, 30 concerti nel 2022

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAR - Parte nel segno di Antonio Vivaldi la stagione 2022 dell'Orchestra da Camera Fiorentina, con primi concerti domenica 27 e lunedì 28 marzo all'Auditorium di Santo Stefano al Ponte di Firenze: al centro delle serate saranno infatti il Gloria Rv 589, tra le pagine più note della spiritualità barocca, e il monumentale Credo Rv 592.

Affidata al gesto di Giuseppe Lanzetta, l'orchestra da Camera Fiorentina sarà affiancata dal Coro Harmonia Cantata diretto da Raffaele Puccianti, voci soliste il soprano Patrizia Cigna e il mezzosoprano Patrizia Scivoletto. Come consuetudine l'apertura sarà riservata a un brano dei giorni nostri, 'De Principis Tempore / Ritratto di Machiavelli' di Andrea Gerratana in prima assoluta.

In programma fino a ottobre, la stagione 2022 dell'Orchestra da Camera Fiorentina proporrà oltre 30 serate che vedranno ospiti, tra gli altri, i direttori Ahmed El Saedi, Mauro Mariani, Nikolay Lalov, Giovan Battista Varoli e Chikara Imamura, i pianisti Bruno Canino, Giuseppe Andaloro, Giovanni Nesi e Pietro Bonfilio, la violoncellista Victoria Kapralova, il fisarmonicista Mario Stefano Pietrodarchi, il cornisti Luca Benucci ed Emanuele Urso. I concerti si terranno in spazi ricchi di storia e arte come il Museo di Orsanmichele, Palazzo Medici Riccardi, il Museo del Bargello e l'Auditorium di Santo Stefano al Ponte e il Museo nazionale degli Strumenti Musicali di Roma. Agli iscritti, i canali social dell'Ocf per tutta la stagione proporranno video delle serate e delle prove, oltre a interviste ai protagonisti, dirette e promozioni.

Biglietti a 10, 15 e 20 euro. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana. La 42/a stagione dell'Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata col sostegno di ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e - in art bonus - Fondazione Cr Firenze e Banca Intesa San Paolo. (ANSA).