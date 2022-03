Gkn: oltre 7.000 a manifestazione a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAR - E' appena iniziata a Firenze la manifestazione degli operai della ex Gkn di Campi Bisenzio alla quale partecipano in migliaia per una vertenza. Dopo la partenza erano oltre 7.000. Dietro allo striscione del collettivo di fabbrica con la scritta 'Insorgiamo', si sta muovendo un lungo serpentone di persone, sigle, associazioni, forze politiche della sinistra, sindacati di base e bandiere. Tante anche quelle della pace. Il corteo è partito da piazzale Vittorio Veneto e sfilerà nel centro storico per terminare in piazza Santa Croce.

La manifestazione chiede la reindustrializzazione della fabbrica e un 'cambio di sistema'. Allo slogan 'Insorgiamo' in questi mesi gli operai hanno dato vita a una vertenza collettiva che abbraccia dal tema della lavoro e della crisi industriali fino all'ambiente e i cambiamenti climatici ma anche il no alla guerra e la rivendicazione di diritti non solo per la classe operaia ma per tutta la società. (ANSA).