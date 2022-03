Caro carburante: protesta trattori 'circonda' Mura di Lucca

(ANSA) - LUCCA, 26 MAR - Oltre 60 agricoltori della provincia di Lucca hanno portato i propri trattori sulla circonvallazione lungo le Mura del capoluogo per dare vita ad una vera e propria mobilitazione contro gli aumenti dei carburanti. I mezzi hanno 'occupato' i viali bloccando il traffico per un'ora vigilati dalle forze dell'ordine.

Il corteo si è poi diretto nella centralissima piazza Napoleone per un presidio dove c'erano alla presenza del presidente della provincia Luca Menesini, il sindaco di Altopascio Sara D'Ambrosio e l'assessore all'agricoltura del comune di Capannori Serena Frediani. La delegazione è andata a incontrare il prefetto portando una serie di richieste della categoria secondo cui le misure del governo non bastano a salvare il settore. (ANSA).