Sci: oltre 1.800 atleti a finali Pinocchio sugli sci

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAR - Al via domenica 27 marzo sulle piste di Abetone (Pistoia) le finali dell'edizione numero 40 del Pinocchio sugli sci. Sono più di 1.800 gli atleti in gara, che si sono qualificati nelle selezioni zonali svolte in tutta Italia. I piccoli delle categorie 'baby' e 'cuccioli' si sfideranno per aggiudicarsi il Pinocchio d'oro, mentre i grandi delle categorie 'ragazzi e allievi' si contendono un posto nel Team Italia e la citazione nel prestigioso Albo d'oro di Pinocchio. Il Team Italia affronterà i migliori sciatori delle categorie Children I e II provenienti da tutto il mondo in occasione delle finali internazionali 2022 (1-2 aprile), che tradizionalmente portano all'Abetone 30/35 nazionali estere. "Il Pinocchio sugli sci - ricorda Franco Giachini, presidente dello Sci Club Pinocchio e patron della manifestazione - è ormai parte della storia sciistica italiana ed è celebre in tutto il mondo, ma rappresenta anche un momento di crescita per tanti piccoli atleti che per la prima volta si approcciano alle gare in un contesto agonistico di alto livello". "È un orgoglio per noi ospitare ragazzi e ragazze da tutto il mondo all'Abetone - dichiarano Marcello Danti, sindaco di Abetone Cutigliano, e Andrea Formento, assessore al turismo e allo sport - l'amministrazione è da sempre attiva e partecipe nell'organizzazione del Pinocchio: contestualmente alle gare, infatti, ci saranno eventi su tutto il territorio, primo fra tutti l'omaggio che abbiamo voluto dedicare a Zeno Colò nell'anno in cui ricorre il suo 70/o anniversario della medaglia olimpica di Oslo". (ANSA).