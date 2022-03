Incidenti stradali: scontro tra auto in Garfagnana, un morto

(ANSA) - BORGO A MOZZANO, 25 MAR - Un uomo di 66 anni di Barga (Lucca) ha perso la vita in un incidente avvenuto questo pomeriggio sulla via Lodovica a Borgo a Mozzano (Lucca).

Lo scontro è avvenuto a poche centinaia di metri dal Ponte del Diavolo ed ha coinvolto tre auto, su una delle quali viaggiava la vittima. Ancora da capire la dinamica che ha portato l' auto guidata dal 66enne a urtare quella che procedeva in direzione Garfagnana per poi finire la sua corsa contro un'altra vettura e il muro di contenimento della carreggiata.

Non è escluso che l'uomo sia stato colto da un malore. Sul posto sono subito intervenute un'ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano, l'auto medica e i vigili del fuoco. Poco dopo è stato fatto intervenire anche l'elisoccorso Pegaso del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La circolazione sulla Sr445 Lodovica è stata interrotta per circa due ore con pattuglie dei carabinieri e dei vigili urbani che hanno deviato il traffico sulla Strada Statale 12 del Brennero all'altezza di Calavorno e dell'abitato di Borgo a Mozzano. (ANSA).