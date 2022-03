Galleria Accademia presta opere a Lincei e Forlì

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAR - La Galleria dell'Accademia di Firenze presta la formella con 'San Francesco che riceve le stigmate' di Taddeo Gaddi (1300-1366) all'Accademia dei Lincei a Roma per la mostra 'Con gli occhi di Dante. L'Italia artistica nell'età della Commedia' e la tavola con la 'Santa Maria Maddalena e storie della sua vita' del Maestro della Maddalena (pittore anonimo fiorentino del XIII secolo) ai Musei San Domenico di Forlì per la mostra 'Maddalena. Il mistero e l'immagine'.

"Questi preziosi dipinti della collezione della Galleria dell'Accademia - dichiara il direttore Cecilie Hollberg - saranno al centro di due significativi progetti espositivi a Roma e a Forlì, proficua collaborazione tra musei e istituzioni prestigiose in Italia e all'estero in linea con le volontà del Ministero della Cultura. Certi scambi sono essenziali per approfondire ricerche e studi come dimostrano questi due casi specifici".

"Da una parte - spiega Cecilie Hollberg - abbiamo una mostra che illustra la complessa e misteriosa figura di Maria Maddalena, attraverso la sua raffigurazione nei secoli, e dall'altra un percorso che racconta l'arte che era famigliare a Dante e di cui le sue opere letterarie recano, in vario modo, traccia. La formella di Gaddi, da noi prestata, con San Francesco che riceve le stimmate, per esempio, è uno degli episodi descritti da Dante, per voce di San Tommaso d'Aquino, nel Canto XI del Paradiso, di cui il Santo è protagonista".

