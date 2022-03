Dantedì, gli Uffizi espongono l'affresco di Andrea del Castagno

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - In vista del Dantedì, celebrato il 25 marzo, le Gallerie degli Uffizi espongono l'affresco dedicato all'Alighieri realizzato dal pittore fiorentino del '400 Andrea del Castagno: l'opera sarà visibile al pubblico nella sala che accoglie i dipinti di Filippo Lippi, di Piero della Francesca e di Paolo Uccello.

Il Dante fa parte della celebre serie di Uomini e Donne illustri eseguita da Andrea del Castagno per la villa Carducci, a Legnaia (Firenze). Queste pitture ad affresco, staccate a metà '800 e portate agli Uffizi, dal 2004 non sono state più incluse nel normale percorso di visita della Galleria e sono rimaste negli spazi dell'ex Chiesa di San Pier Scheraggio, aperti alle visite solo in occasione di eventi e iniziative speciali.

Sempre il 25 marzo, debutterà il primo episodio della serie social del museo, dedicata proprio all'Alighieri. Sui social delle Gallerie (Fb, Youtube e www.uffizi.it) verrà trasmesso a puntate settimanali 'Tra Selva e Stelle', lo spettacolo teatrale sulla Divina Commedia andato in scena nel Giardino di Boboli il 6 settembre 2021. A questo si aggiunge la Lectio Dantis del professor Bill Sherman (23 marzo alle 17), mentre Palazzo Pitti proroga la mostra 'Dall'inferno all'Empireo. Il mondo di Dante tra scienza e poesia' (fino al 29 maggio).

"Dall'istituzione del Dantedì, il 25 marzo 2020, le Gallerie degli Uffizi si sono impegnate a celebrare il Sommo Poeta offrendo iniziative che spaziano dalle mostre alle performance teatrali, alle conferenze e ai video - commenta il direttore del museo Eike Schmidt -. Si tratta di occasioni per ricordarne l'opera immensa, ma soprattutto per riflettere sull'enorme insegnamento che essa ha lasciato nella nostra cultura e in ciascuno di noi". (ANSA).