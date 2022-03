Auto finisce in giardino di casa Firenze, non c'era nessuno

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - Particolare incidente stradale nell'abitato di Firenze, in via dell'Olivuzzo, dove la conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo sfondando una recinzione metallica e finendo in un giardino privato, situato alcuni metri sotto il livello della strada. La donna, rimasta contusa, è stata soccorsa dai sanitari del 118. Al momento dell'incidente nel giardino non era presente nessuna persona. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale.

La vettura è stata poi rimossa. La parte di marciapiede interessata dall'evento è stata transennata dalla municipale.

Accertamenti in corso per stabilire le cause e la dinamica dell'incidente. (ANSA).