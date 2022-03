In Toscana altri 5.489 casi Covid

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAR - I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 5.489 su 32.319 test di cui 7.543 tamponi molecolari e 24.776 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,98% (61,0% sulle prime diagnosi). Questi i dati diffusi oggi dal presidente della Toscana Eugenio Giani.

Rispetto a ieri i contagi sono in calo a fronte di un numero di test di poco inferiore per un tasso di positività che chiaramente scende: nel precedente report i casi erano stati 5.689 su 32.596 tamponi, con un'incidenza di nuovi positivi del 17,45% (63,7% sulle prime diagnosi). (ANSA).