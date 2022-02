Scontro tra auto, un morto nel Grossetano

(ANSA) - SCARLINO, 26 FEB - Un 50enne è morto a seguito di uno scontro frontale tra due auto avvenuto nella tarda serata di ieri sulla strada provinciale del Casone, nel comune di Scarlino (Grosseto). La vittima era alla guida di una delle due auto coinvolte, l'altro conducente è invece rimasto illeso. Sul posto intervenuti sanitari, vigili del fuoco e carabinieri.

In un altro incidente, in provincia di Arezzo, a Marciano della Chiana, feriti gravemente due giovani, 25 e 22 anni, residenti a Foiano della Chiana, che viaggiavano a bordo di un'auto finita fuori strada. L'allarme è stato dato da un passante che ha notato la vettura. I due giovani sono stati trasferiti all'ospedale di Siena in codice rosso. Il 25enne, secondo quanto riferito dai sanitari, sarebbe stato trovato in arresto cardiaco: per questo i soccorritori hanno utilizzato il massaggiatore meccanico 'Lucas' fino all'arrivo in ospedale. In corso accertamenti per capire la dinamica da parte dei carabinieri, intervenuti insieme ai vigili del fuoco. (ANSA).