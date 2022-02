Pnrr: Draghi, a Firenze interventi tranvia e stadio Franchi

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Per Firenze questo vuol dire rafforzare la sua proiezione internazionale e migliorare i servizi per la popolazione. Insieme agli enti locali, interveniamo per potenziare la mobilità, un aspetto cruciale per i cittadini, le imprese, il turismo. Impieghiamo circa 400 milioni di euro per completare il sistema tranviario di Firenze che, come ha descritto il Sindaco, prevede un collegamento diretto con la stazione ferroviaria". Lo ha detto il premier Mario Draghi al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, parlando del Pnrr. "Il potenziamento del trasporto cittadino serve anche a preservare il centro storico, a favorire una migliore convivenza tra residenti e turisti. In questa direzione vanno anche le misure di rigenerazione urbana. Vogliamo valorizzare i parchi storici, tutelare l'ambiente e il paesaggio, un aspetto fondamentale della bellezza della città. Nello storico quartiere di Campo di Marte, riqualifichiamo lo stadio Artemio Franchi. A questo progetto si aggiungono i lavori che interessano il complesso della scuola Ghiberti - scuola Niccolini - impianto sportivo Legnaia e i progetti sulla qualità dell'abitare". "Il poeta Mario Luzi - ha concluso - descriveva Firenze come un 'gran crogiolo delle trasformazioni', illuminata da 'un'alchimia celeste'. Il mio augurio è che Firenze continui a rinnovarsi e risplendere, come ha fatto per secoli". (ANSA).