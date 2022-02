Cadavere sotto viadotto Firenze, è 45enne straniero

(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - E' un 45enne di origine indiana l'uomo trovato senza vita il 15 febbraio in un terreno incolto alla periferia di Firenze, tra il viadotto dell'Indiano e un centro commerciale, nei pressi di via Artemisia Gentileschi.

L'identificazione è stata effettuata grazie alle impronte digitali.

Secondo quanto appreso l'uomo, senza fissa dimora, risulta titolare di un permesso di soggiorno scaduto. Domani sarà effettuata l'autopsia sul cadavere, che a un primo esame del medico legale non presenterebbe segni di violenza. Sul caso la procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario senza indagati. Le indagini sono stati affidate alla squadra mobile della polizia. (ANSA).