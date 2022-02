Rapinata in strada donna a Firenze,terzo caso in 7 giorni

(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - Rapinata in strada un'altra donna a Firenze, la notte scorsa, in centro. E' il terzo caso analogo di una passante aggredita di cui c'è notizia in una settimana nel capoluogo toscano. Stavolta è capitato a una spagnola di 22 anni, che stava rincasando. Secondo il suo racconto fatto alla polizia, un uomo, da lei non conosciuto, l'ha avvicinata all'improvviso in via Gino Capponi afferrandola per i capelli, fino a farle male, per costringerla a sedersi sul marciapiede, in posizione di scarsa difesa cosicché lui potesse strapparle la borsa e portargliela via. L'uomo è scappato a piedi col bottino.

La giovane donna ha avvisato le forze dell'ordine, poi non è ricorsa alle cure mediche. Indagini della polizia. (ANSA).