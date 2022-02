Rapina violenta in centro a Firenze, donna ferita a pugni

(ANSA) - FIRENZE, 11 FEB - Ancora una rapina violenta in strada a Firenze, con una donna colpita dall'aggressore mentre rincasava e che ha subito fratture al volto per cui deve essere operata in ospedale. Questa volta è successo in via dei Pilastri, in pieno centro, la notte scorsa, poco prima delle 2.

Una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile in transito ha notato una donna con ferite al volto mentre veniva soccorsa da un passante, un giovane. La donna, 47enne, ha detto ai militari che era stata aggredita e rapinata del cellulare da un extracomunitario che l'aveva colpita al volto con pugni per strapparle il telefono. L'aggressore è poi fuggito. La vittima è stata portata dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova dove è stata ricoverata in attesa di intervento chirurgico per le fratture al volto.

Appena domenica scorsa, in zona stazione Santa Maria Novella, alle 6.30 un'altra donna, di 65 anni, che stava andando al lavoro, è stata assalita a pugni da un uomo del Gambia che per rapinarle il cellulare le ha fratturato il naso e rotto i denti causandole 30 giorni di prognosi per la guarigione. (ANSA).