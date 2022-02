Baby gang: video rapina a 15enne a scuola, 5 denunciati

(ANSA) - PISA, 11 FEB - Cinque minori denunciati per una rapina al villaggio scolastico di Pontedera (Pisa) contro un coetaneo. Per la polizia sono complici di un 12enne che coperto di passamontagna e armato di coltello ha minacciato un 15enne durante la ricreazione. La vittima era stata attirata nel cortile della scuola da un compagno di classe. Le indagini hanno portato a denunciare alla procura per i Minori di Firenze, per concorso in tentata rapina aggravata, due 15enni e tre 14enni di varie nazionalità mentre l'autore materiale della rapina, il 12enne non è imputabile, è stato 'solo' segnalato per concorso in tentata rapina aggravata e porto abusivo di arma da taglio.

Risulta il 12enne l'esecutore materiale del piano: mascherato da passamontagna e con un coltello aveva intimato al 15enne di consegnare i soldi e tutto quello che aveva mentre un altro ragazzo filmava la scena con lo smartphone e altri due si avvicinavano con l'intento evidente di incutere timore e impedire al malcapitato di scappare. Inoltre, il compagno di classe che aveva convinto la vittima a recarsi in cortile lo tratteneva per il braccio consigliandolo di acconsentire alle richieste del rapinatore. Il 15enne - ricostruisce sempre la polizia - avendo capito che il compagno era un complice, gli intimava di lasciare la presa e di mandare via il rapinatore.

Dalle ricostruzioni della polizia risulta pure che il 12enne avrebbe vincoli di parentela con la vittima della rapina e frequenta una scuola media in un comune vicino. Perquisite le case dei ragazzi dove è stato ritrovato materiale probatorio come il passamontagna e il coltello usato. Sequestrati telefoni e computer per recuperare il video della tentata rapina. (ANSA).