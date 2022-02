In Giorno Ricordo sagoma bambina esule nelle piazze di Massa

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 10 FEB - La sagoma a grandezza naturale della bambina con la valigia, simbolo dei martiri delle Foibe e dell'esodo dalle terre di Istria, della Venezia Giulia e della Dalmazia, è apparsa questa mattina, nel Giorno del ricordo celebrato in tutta Italia, davanti ai principali monumenti della città di Massa. L'iniziativa per ricordare i martiri delle Foibe è dell'associazione politico-culturale Tutto per Massa.

Quella bambina, con i boccoli ed un vestitino estivo, che all'epoca aveva cinque anni, nel luglio del 1946 si stava preparando con la mamma a lasciare Pola assieme ad altri 30mila italiani. Oggi, attraverso le installazioni dell'associazione, sembra aspettare il momento della sua partenza in piazza Aranci, piazza Mercurio, piazza Palma, piazza Garibaldi, piazza Berlinguer nel centro storico di Massa e nel parco dedicato al Giorno del Ricordo, tra la gente e i monumenti simbolo della città. "Così - scrive Tutto per Massa - abbiamo voluto ricordare migliaia di martiri, uccisi perché italiani, rimossi dalla memoria e ignorati per decenni dalla storiografia ufficiale. I martiri delle foibe e le vittime dell'esodo dalle terre di Istria, della Venezia Giulia e della Dalmazia sono patrimonio storico della nostra nazione e del nostro popolo. Ferite ancora aperte che abbiamo il dovere di ricordare". (ANSA).