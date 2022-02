COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 10 FEB - Netto calo dei nuovi positivi Covid in Toscana nella settimana dal 2 all'8 febbraio con una diminuzione del 32,1% rispetto ai sette giorni precedenti, ma i posti letto occupati negli ospedali della regione sono ancora sopra la soglia stabilita. Lo riporta la fondazione Gimbe, in base al monitoraggio effettuato sui dati forniti del ministero della Salute. In Toscana il tasso di ricoveri resta sopra la soglia di saturazione, sia per quanto riguarda i posti letto ordinari occupati da pazienti Covid, che sono il 25,4% del totale (soglia 15%), sia per quanto riguarda le terapie intensive, dove è occupato da pazienti positivi il 17% dei letti disponibili (soglia 10%). Gimbe rileva che la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari all'85% (media Italia 82%), a cui aggiungere un ulteriore 3% (media Italia 3,4%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è dell'82,2% (media Italia, 83,5%). La popolazione 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 20,5% (media italiana, 20,7%) a cui aggiungere un ulteriore 17,6% (media nazionale, 14,2%) solo con prima dose.

Nell'ultimo rilevamento delle 24 ore ancora doppia cifra per i morti a causa del Covid, altre 28 persone decedute in un giorno solo. Oltre ai vaccini come arma anti-Covid, si sta applicando l'uso di pillole antivirali che possono curare in certi pazienti specifici il Covid all'inizio del suo insorgere.

Al via la terapia con la pillola antivirale denominata Paxlovid di Pfzer all'ospedale San Jacopo di Pistoia dopo altre strutture della regione. Ad ora sono 36 le dosi arrivate a Pistoia. Medici di famiglia e Usca segnalano ai medici ospedalieri i pazienti per questa cura. (ANSA).