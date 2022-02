Investito mentre attraversa Fi-Pi-Li, morto 50enne

(ANSA) - FIRENZE, 09 FEB - Un uomo è morto questa notte dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava a piedi la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, nei pressi del capoluogo toscano.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo italiano dall'età apparente di circa 50 anni, ma la sua identità è ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale. L'incidente è avvenuto intorno alle 3.40 al km 1+200 della Fi-Pi-Li, in direzione mare all'altezza dello svincolo per il viadotto dell'Indiano. L'automobilista si è subito fermato a prestare soccorso. (ANSA).