Investito da carrello elevatore, operaio muore nel Pistoiese

(ANSA) - PISTOIA, 09 FEB - Infortunio mortale sul lavoro in una cartiera a San Marcello Piteglio (Pistoia). La vittima è un operaio di 58 anni: sarebbe stato investito da un carrello elevatore nel piazzale della ditta, secondo le prime notizie diffuse dalla Asl. Intervenuti i sanitari del 118 e l'elisoccorso ma i soccorsi sono stati inutili: l'uomo sarebbe morto sul colpo. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro. L'azienda, si spiega ancora dalla Asl, era stata controllata dai servizi negli ultimi tempi.

Sempre oggi in Toscana altro incidente sul lavoro in un cantiere edile a Braccagni, frazione di Grosseto: un operaio di 32 anni è rimasto ferito gravemente dopo essere caduto da un ponteggio.

L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Le Scotte di Siena. (ANSA).