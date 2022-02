Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 08 FEB - Anche se in aumento come numero di contagi giornalieri, in Toscana cala il tasso di positività.

Resta invece alto il numero di decessi.

In particolare, secondo il report diffuso oggi dalla Regione, sono 6.653, età media 36 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 30 decessi: 12 uomini e 18 donne con un'età media di 85,4 anni. I ricoverati sono 1.374, 13 in meno rispetto a ieri, di cui 97 in terapia intensiva, meno tre rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia la Toscana conta complessivamente 793.652 i contagi e 8.507 decessi. I guariti crescono del 2,3% e raggiungono quota 679.885 (85,7% dei casi totali) mentre gli attualmente positivi sono 105.260. Oggi sono stati eseguiti 12.874 tamponi molecolari e 52.283 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,2% è risultato positivo: ieri era all'11,47. (ANSA).