Scontrale frontale tra due auto, donna muore nel Pistoiese

(ANSA) - PISTOIA, 05 FEB - Una donna di 68 anni è morta in un incidente stradale avvenuto stamani in località Bionzana, sulla Montagna Pistoiese, lungo la Valle del Reno, nel comune di Pistoia. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due veicoli che si sarebbero scontrati frontalmente: in corso accertamenti sulla dinamica.

Sul posto sono interventi i sanitari ed è stato richiesto anche l'intervento di Pegaso, ma per la 68enne, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. La strada è stata momentaneamente chiusa in entrambi i sensi per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell'ordine. (ANSA).