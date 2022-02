COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 03 FEB - Tendenza in calo dei nuovi positivi in Toscana - la fondazione Gimbe misura la diminuzione nel -19,9% nella settimana 26 gennaio-1 febbraio - ma altri 33 morti per Covid nell'ultimo giorno negli ospedali. E' la stessa cifra del giorno precedente e allunga una triste lista che perdura ormai da giorni e che è fatta di numeri consistenti, a doppia cifra, tali da richiamare ancora di più l'attenzione su tempestività e appropriatezza delle cure. Domani anche la Toscana disporrà di una nuova 'arma' terapeutica, con l'arrivo della prima tranche di 800 confezioni monodose di Paxlovid, la pillola Pfizer anti-Covid da prendere a casa. Uno stock iniziale arriverà al centro di stoccaggio dell'ospedale Meyer di Firenze.

E' un antivirale, destinato solo a persone positive ad alto rischio di peggioramento e viene distribuito dopo il via libera di Ema e Aifa. Il commissario per l'emergenza, generale Paolo Francesco Figliuolo, ha siglato un contratto per la fornitura di 600mila trattamenti nel 2022. I primi cominciano già a essere distribuiti alle Regioni. "È un farmaco innovativo e utile - commenta il presidente Eugenio Giani - che non sostituisce però il vaccino, che rimane il principale strumento di prevenzione contro il virus".

In un suo studio l'Agenzia regionale di sanità (Ars) in collaborazione con le direzioni sanitarie di 13 ospedali nella regione ha rilevato che in queste strutture oltre il 40% dei pazienti positivi al Covid è ricoverato per patologie diverse da questa. "Alla rilevazione attuale - afferma l'Ars nella sua pubblicazione sul sito - dei 1.051 pazienti positivi per Sars CoV-2, in 450 il ricovero non è stato motivato dalla Covid, ma da un'altra causa (42,8% e tre settimane fa era 32,1%)". (ANSA).