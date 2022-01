Covid: in Toscana 10.535 casi,in calo ma sale tasso positivi

(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - I nuovi casi Covid registrati in Toscana sono 10.535 su 65.769 test di cui 16.499 tamponi molecolari e 49.270 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,02% (73,8% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il governatore Eugenio Giani.

Il numero dei contagi giornalieri, rispetto a ieri, è in calo così come i tamponi effettuati, ma sale il tasso di positività: nel precedente report i contagi erano 13.810 su 94.629 test, con un'incidenza di nuovi positivi del 14,59% (77,3% sulle prime diagnosi). (ANSA).