A Firenze murale dedicato ad Anna Frank

(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - La street art ricorda Anna Frank e commemora la Giornata della memoria con un murale a Firenze.

Oggi l'opera è stata inaugurata alla scuola che porta il nome della giovane ebrea olandese morta nel campo di concentramento di Bergen-Belsen e che ha lasciato in eredità al mondo il suo diario.

"Questo murale, nato da un percorso partecipato che ha visto protagonisti studenti di età diverse, è un'opera d'arte - ha detto l'assessore all'educazione Sara Funaro -. Ci invita, tutte le volte che lo vedremo, a tenere alta l'attenzione sulla Shoah e a non dimenticare le sofferenze e gli orrori che ha causato.

In questi giorni, in cui assistiamo all'uso strumentale dei simboli nazifascisti e a episodi gravi di offese e aggressioni agli ebrei, sto pensando a quello che è accaduto a Campiglia Marittima, c'è bisogno di non dimenticare le pagine buie della nostra storia". "Questa opera, realizzata da un gruppo di studenti del liceo artistico di Porta Romana - ha sottolineato l'assessore alle politiche giovanili Cosimo Guccione - , servirà sicuramente a fare riscoprire il messaggio di Anna soprattutto ai più giovani. Che magari, dopo aver visto questa opera, decideranno di leggere il suo diario". "Tutto l'anno - ha commentato l'assessore alla memoria Alessandro Martini - dobbiamo tenere alti e vivi questi valori perché questa tragica verità della storia, la Shoah e tutto quanto accaduto in quella terribile pagina del Ventesimo secolo, non solo non si ripeta ma possa essere un monito". (ANSA).