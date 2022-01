Scoppia bombola del gas in casa, due feriti nel Pisano

(ANSA) - PISA, 17 GEN - Una donna di 79 anni è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa a seguito dello scoppio di una bombola di gas stamani in un'abitazione di Santa Maria a Monte (Pisa). Lievemente ustionato anche il marito della donna.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 9 e l'esplosione ha provocato anche il crollo parziale del soffitto del primo piano i cui detriti hanno investito l'anziana che ha riportato un trauma cranico non commotivo e la sospetta frattura di una gamba. Sono in corso valutazioni per stabilire se l'edificio ha riportato danni strutturali.

In corso di accertamento le cause dell'esplosione della bombola dei gas da parte dei vigili del fuoco. (ANSA).