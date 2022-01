Nardella: no soprintendenza proroga,via ruota panoramica Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 17 GEN - "Purtroppo da domani inizieranno le operazioni di smontaggio della ruota panoramica alla Fortezza da Basso. Il soprintendente Pessina ha detto 'no' alla richiesta di tantissimi cittadini e visitatori di una proroga di alcune settimane, di cui mi sono fatto convintamente portatore. Sono molto rammaricato perché il progetto è piaciuto tantissimo.

Andremo avanti comunque per una Firenze sempre più illuminata e contemporanea". Così su Facebook il sindaco di Firenze Dario Nardella che il 14 gennaio aveva reso noto di aver presentato una richiesta di proroga affinché la ruota panoramica installata a dicembre alla Fortezza da basso, la più alta d'Italia - 55 metri per 42 cabine - potesse rimanere altri 45 giorni.

"I cittadini ci hanno inondato di richieste perché la ruota panoramica rimanga, per sempre o almeno un po' di più. È la dimostrazione che è una bella idea, come abbiamo sempre sostenuto. Credo che sia possibile una proroga di 45 giorni. È appena partita una richiesta in tal senso al soprintendente, spero davvero che la conceda", così aveva scritto il sindaco venerdì scorso. (ANSA).