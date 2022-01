In Toscana 5.626 casi Covid, dimezzati contagi ma pure test

(ANSA) - FIRENZE, 17 GEN - I nuovi casi Covid registrati in Toscana sono 5.626 su 31.774 test di cui 15.970 tamponi molecolari e 15.804 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,71% (67,9% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il governatore Eugenio Giani.

Rispetto a ieri i casi sono quasi dimezzati così come i test, non il tasso di positività: nel precedente report i contagi erano 10.287 su 64.007 test, con un'incidenza di nuovi positivi del 16,07% (70,3% sulle prime diagnosi). (ANSA).