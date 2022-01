Covid: Orlando, Governo sta studiando nuove misure ristoro

(ANSA) - LIVORNO, 15 GEN - "La settimana prossima interverremo e in questi giorni c'è già un confronto aperto tra i diversi ministeri". Così il ministro del lavoro Andrea Orlando, a margine di un'iniziativa a Livorno per chiudere le celebrazioni per il centenario della nascita del Pci, rispondendo ai giornalisti su possibili nuove forme di ristoro alle attività economiche a causa del lockdown di fatto determinato da quarantene e contagi Covid. "Siamo al lavoro - ha spiegato - per capire quali nuovi interventi e misure di sostegno saranno necessarie per accompagnare le misure di sicurezza che sono state decise per contrastare la nuova ondata di contagi". (ANSA).