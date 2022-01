Quarantena e fine isolamento Covid, 12 Faq su cosa fare

(ANSA) - FIRENZE, 14 GEN - Pubblicate sul sito della Regione Toscana 12 dodici 'Faq' su quarantena e fine isolamento da Covid, aggiornate alle più recenti disposizioni nella lotta al Covid, nazionali e regionali, tenuto conto delle ordinanze del presidente della Toscana Eugenio Giani che precisa le nuove modalità per le attività di tracciamento e la gestione dei casi positivi. Le domande, e le relative risposte, spiega una nota, sono visibili all'indirizzo https://www.regione.toscana.it/-/f.a.q.-quarantena-e-fine-isolamento.

1) Sono risultato negativo alla fine del periodo di isolamento (dopo tampone positivo iniziale) ma non sono mai stato contattato dalla ASL e non ho ricevuto sms. Cosa devo fare?

È necessario compilare il questionario su https://referticovid.sanita.toscana.it per avviare il provvedimento automatico di inizio e di fine isolamento.

Si accede al questionario di autovalutazione con una semplice registrazione di nome, cognome e numero di tessera sanitaria, oppure, per chi è in possesso di identità digitale, con SPID, CNS e carta d’identità elettronica. Le successive comunicazioni arriveranno all’indirizzo e-mail che hai indicato nel questionario direttamente dalla tua Asl.

Si fa presente che trascorse le 24 ore dall’esito del tampone negativo, qualora non sia già stato trasmesso il provvedimento di fine isolamento, il referto positivo del tampone iniziale e di quello negativo finale, sostituiscono il suddetto provvedimento.

Dovrai comunque rimanere in attesa che arrivi la comunicazione ufficiale via e-mail dalla tua Asl con il provvedimento di fine isolamento.

2) Sono positivo ma non sono mai stato contattato dalla Asl e non ho ricevuto sms cosa devo fare?

È necessario compilare il questionario su https://referticovid.sanita.toscana.it per avviare il provvedimento automatico di inizio e di fine isolamento.

Si accede al questionario di autovalutazione con una semplice registrazione di nome, cognome e numero di tessera sanitaria, oppure, per chi è in possesso di identità digitale, con SPID, CNS e carta d’identità elettronica. Le successive comunicazioni arriveranno all’indirizzo e-mail che hai indicato nel questionario direttamente dalla tua Asl.



3) Cosa devo fare dopo il questionario?

Se sei asintomatico o paucisintomatico e hai trascorso 10 giorni in isolamento dalla tua positività, o 7 giorni nel caso di terza vaccinazione (booster) o ciclo completo da meno di 4 mesi, effettua un tampone anche antigenico rapido. Se il tampone risulterà negativo, scatta in automatico il provvedimento di fine isolamento e aggiornamento green pass. Si fa presente che trascorse le 24 ore dall’esito del tampone negativo, qualora non sia già stato trasmesso il provvedimento di fine isolamento, il referto positivo del tampone iniziale e di quello negativo finale, sostituiscono il suddetto provvedimento. Dovrai comunque rimanere in attesa che arrivi la comunicazione ufficiale via e-mail dalla tua Asl con il provvedimento di fine isolamento.

Se hai una sintomatologia lieve e hai trascorso 10 giorni in isolamento dalla comparsa dei sintomi, ridotti a 7 (di cui almeno 3 giorni senza sintomi) nel caso di terza vaccinazione (booster) o ciclo completo da meno di 4 mesi, effettua un tampone. Se il tampone risulterà negativo, scatta in automatico il provvedimento di fine isolamento e aggiornamento green pass.

Per comunicarci quando scompariranno i sintomi, per far avanzare la pratica di fine isolamento, puoi rientrare nel sistema https://referticovid.sanita.toscana.it e inserire la data in cui avviene. In entrambi i casi una volta completato il questionario seguiranno comunicazioni via e-mail, all’indirizzo da te indicato, da parte della Asl territorialmente competente.

Si fa presente che trascorse le 24 ore dall’esito del tampone negativo, qualora non sia già stato trasmesso il provvedimento di fine isolamento, il referto positivo del tampone iniziale e di quello negativo finale, sostituiscono il suddetto provvedimento. Dovrai comunque rimanere in attesa che arrivi la comunicazione ufficiale via e-mail dalla tua Asl con il provvedimento di fine isolamento.



4) Sono negativo, sono già stato contattato dalla Asl ma non ho ricevuto ulteriori comunicazioni, cosa devo fare?

Se è asintomatico e sono trascorsi i giorni previsti di isolamento compila lo stesso il questionario su https://referticovid.sanita.toscana.it con le modalità sopra descritte.

Si fa presente che trascorse le 24 ore dall’esito del tampone negativo, qualora non sia già stato trasmesso il provvedimento di fine isolamento, il referto positivo del tampone iniziale e di quello negativo finale, sostituiscono il suddetto provvedimento.

Dovrai comunque rimanere in attesa che arrivi la comunicazione ufficiale via e-mail dalla tua Asl con il provvedimento di fine isolamento.



5) Quale tampone devo fare per uscire dall’isolamento?

Tampone molecolare o test antigenico rapido presso i centri Asl o i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le farmacie, le associazioni di volontariato o in un centro medico privato accreditato, i quali sono tenuti ad inserire il risultato nel sistema informativo regionale.



6) Il tampone deve essere prescritto dal medico?

Non necessariamente. Ci sono due possibilità:

A. Per effettuare il tampone gratuitamente, ovvero a carico del SSR, è necessaria la richiesta del Medico che rilascerà una prescrizione dematerializzata. Con questa riceverai un codice e sarà possibile prenotarlo sul portale https://prenotatampone.sanita.toscana.it.

B. In alternativa il tampone può essere effettuato privatamente presso una delle strutture accreditate ed autorizzate. In questo caso non è necessaria la richiesta del Medico. Accertati che la struttura dove hai effettuato il tampone registri correttamente l’esito del test indicando i tuoi dati anagrafici in modo completo ed esatto.



7) Dove trovo il questionario?

All’interno del portale https://referticovid.sanita.toscana.it.



8) Sono negativo, ho compilato il questionario ma non ho il green pass aggiornato, cosa devo fare?

Dopo aver compilato il questionario arriverà via e-mail dalla tua Asl il provvedimento di fine isolamento. A quel punto la piattaforma nazionale Digital Green Card (Green Pass) aggiorna automaticamente, di norma entro 48 ore, il tuo Green Pass.



9) Dopo aver compilato il questionario, se risulti negativo al tampone nei tempi previsti, arriva la comunicazione di fine isolamento via e-mail dalla Asl e contestualmente viene trasmessa l’informazione al Ministero che provvederà all’aggiornamento del green pass. Sono necessari tempi tecnici che dipendono dal Ministero?

Sì, di norma entro 48 ore, il meccanismo è automatizzato.



10) Ho ricevuto oggi il provvedimento di isolamento ma ho già eseguito, dopo i tempi previsti, un tampone con esito negativo e sono asintomatico, cosa devo fare?

Devi attendere la comunicazione via e-mail dalla tua Asl con il provvedimento di fine isolamento.

Si fa presente che trascorse le 24 ore dall’esito del tampone negativo, qualora non sia già stato trasmesso il provvedimento di fine isolamento, il referto positivo del tampone iniziale e di quello negativo finale, sostituiscono il suddetto provvedimento.

Dovrai comunque rimanere in attesa che arrivi la comunicazione ufficiale via e-mail dalla tua Asl con il provvedimento di fine isolamento.

11) Come faccio a capire se il centro medico privato trasmette risultato alla Regione?

I centri medici privati accreditati sono tenuti alla corretta identificazione dei cittadini (meglio se con tessera sanitaria) ed alla corretta registrazione dei lori dati nei sistemi regionali. Se il tuo risultato non compare sul sito https://referticovid.sanita.toscana.it contatta la struttura dove hai eseguito il tampone.

12) Oltre all’aggiornamento del green pass, deve arrivare anche comunicazione per il fine isolamento dalla Asl?

Si, è necessaria la comunicazione di fine isolamento che arriva via e-mail da parte della tua Asl. Si fa presente che trascorse le 24 ore dall’esito del tampone negativo, qualora non sia già stato trasmesso il provvedimento di fine isolamento, il referto positivo del tampone iniziale e di quello negativo finale, sostituiscono il suddetto provvedimento. Dovrai comunque rimanere in attesa che arrivi la comunicazione ufficiale via e-mail dalla tua Asl con il provvedimento di fine isolamento.