In Toscana decessi Covid non calano, altri 24

(ANSA) - FIRENZE, 14 GEN - In Toscana sono 559.367 i casi di positività al Coronavirus, 11.859 in più rispetto a ieri (5.029 confermati con tampone molecolare e 6.830 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un'età media di 37 anni circa: 24% ha meno di 20 anni, 25% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più. Non accennano a calare i decessi: se ne registrano altri 24 rispetto a ieri - 12 uomini e 12 donne con un'età media di 83,3 anni, residenti in provincia di Firenze (7), Prato (2), Pistoia (3), Massa Carrara (1), Lucca (3), Pisa (1), Livorno (4), Siena 1), Grosseto (2).

Superano quota 1.300 i ricoverati: sono per la precisione 1.315, 19 in più rispetto a ieri, di cui 126 in terapia intensiva, 3 in più. Questi alcuni dati diffusi dalla Regione.

I guariti crescono dell'1,9% e raggiungono quota 365.690 (65,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 185.878, +2,7% rispetto a ieri. Complessivamente, 184.563 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (4.945 in più rispetto a ieri, più 2,8%). Sono 20.032 (1.889 in più rispetto a ieri, più 10,4%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alle singole province Firenze registra 3.726 casi in più rispetto a ieri, Prato 838, Pistoia 963, Massa Carrara 529, Lucca 1.154, Pisa 1.273, Livorno 1.017, Arezzo 1.178, Siena 634, Grosseto 547. (ANSA).