Alluvione Livorno: Nogarin a giudizio per omicidio colposo

(ANSA) - LIVORNO, 14 GEN - L'ex sindaco di Livorno, Filippo Nogarin è stato rinviato a giudizio dal gup livornese per omicidio colposo plurimo nell'ambito del procedimento per l'alluvione nella città toscana del 10 settembre 2017 in cui morirono otto persone. Lo stesso gup ha invece assolto Riccardo Pucciarelli, l'ex comandante della polizia municipale allora a capo della protezione civile comunale, che aveva scelto il rito abbreviato. (ANSA).