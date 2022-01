A Follonica Drusilla Foer con recital 'Eleganzissima'

(ANSA) - FOLLONICA (GROSSETO), 14 GEN - Sarà sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica (Grosseto) con il suo recital 'Eleganzissima' Drusilla Foer, alter ego dell'artista fiorentino Gianluca Gori, una delle 5 co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo. Lo spettacolo teatrale andrà in scena il 18 gennaio.

Drusilla Foer, si ricorda, è il personaggio poliedrico conosciuto al cinema con Ferzan Özpetek, in televisione con Serena Dandini e poi in radio e in teatro. Icona di stile e musa di grandi fotografi si racconta in questo recital, un mix emotivo e musicale, scritto e diretto da lei stessa. Con humour tagliente e commovente malinconia, lo spettacolo propone aneddoti e ricordi intensi della sua vita straordinaria, vissuta fra la Toscana, Cuba, l'America e l'Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Essenziali al racconto sono le canzoni, legate a quei momenti di vita, che Drusilla Foer interpreta dal vivo, accompagnata da Loris di Leo al pianoforte e da Nico Gori solista al clarinetto e al sax. Un recital dove la musica entra a far parte della narrazione di Drusilla, la nobildonna divenuta un personaggio irriverente e antiborghese, chiamata come testimonial di cause sociali.

