Italian sea group, nuova vendita mega yacht da 55 metri

(ANSA) - MARINA DI CARRARA (MASSA CARRARA), 13 GEN - The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso con base a Marina di Carrara (Massa Carrara), annuncia la vendita di un nuovo yacht di 55 metri S-Force della flotta Admiral. La vendita è stata finalizzata a fine 2021 con Jean-Claude Carme di Tww Yachts quale rappresentante dell'armatore.

Il nuovo mega yacht, in alluminio, si spiega dal gruppo nautico, si contraddistingue "per il design degli esterni fluido e sinuoso: tutte le linee scorrono dinamicamente tra i livelli per esaltarne lo spirito elegante e sportivo.

Con tre ponti, un generoso Sun deck aperto, sei cabine di cui una armatoriale, una Vip, quattro cabine guest e due doppie si garantisce un'esperienza esclusiva per tutti gli ospiti a bordo e per gli 11 membri dell'equipaggio. S-Force consolida il valore del design, l'ingegneria e gli standard di alta qualità degli yachts Admiral".

"La vendita di questo nuovo 55 metri Admiral dimostra l'apprezzamento del mercato per i nostri yacht - commenta Giuseppe Taranto, vice presidente & Cco di The Italian Sea Group - confermando l'efficacia del percorso che abbiamo intrapreso.

In un mercato che continua a crescere ci affermiamo come uno dei principali player mondiali, grazie alla professionalità e all'alto profilo qualitativo delle nostre navi, riconosciuto in tutto il mondo". (ANSA).