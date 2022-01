Fiorentina: Italiano, a Napoli con voglia di rivalsa

(ANSA) - FIRENZE, 12 GEN - "Siamo tutti consapevoli della brutta prestazione e della brutta figura contro il Torino: lunedì non abbiamo fatto il nostro dovere, ora dobbiamo reagire e spero che dalla sfida di Coppa Italia arrivino risposte importanti''. Così Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina alla vigilia della trasferta di Napoli che mette in palio i quarti di finale della competizione.

''Alla Coppa tengono tutte le squadre e tutte vogliono andare avanti, la Fiorentina è fra queste - ha continua il tecnico viola - Abbiamo voglia di rivalsa e cercheremo domani di dare del filo da torcere al Napoli e disputare una gara diversa da quella di lunedì. L'obiettivo è qualificarci''.

Fra le novità annunciate il ritorno fra i pali di Dragowski dopo il lungo stop per infortunio e la prima convocazione del neo acquisto Piatek. (ANSA).