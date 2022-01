Morto David Sassoli, a Palazzo Vecchio bandiere mezz'asta

Bandiere a mezz'asta a Palazzo Vecchio per la morte di David Sassoli: il 65enne presidente del Parlamento europeo e giornalista era nato a Firenze. La città, scrive il sindaco Dario Nardella su twitter, ricorda "un grande fiorentino, un grande europeo". La scomparsa di Sassoli ha suscitato profonda commozione in Toscana. Cordoglio anche del Museo della Fiorentina e della società viola: Sassoli era un grande tifoso della Fiorentina.

Da volto familiare del TG1 a presidente del Parlamento europeo, quella di David Maria Sassoli e' stata una vita divisa fra il giornalismo e la politica, a cavallo fra Firenze, Roma e Bruxelles fino a diventare nel 2019 presidente dell'Europarlamento. Nato nel capoluogo toscano il 30 maggio 1956, ha frequentato da giovanme l'Agesci, Associazione guide e scout cattolici italiani. Il padre era un parrocchiano di don Milani e lui ha cominciato fin da giovane a lavorare per piccoli giornali e in agenzie di stampa prima di passare a 'Il Giorno' e poi fare il grande salto in Rai.