Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - Nelle ultime 24 ore i contagi in Toscana sono quasi triplicati come pure però i test effettuati: il risultato è un tasso di positività in calo, seppur lieve. In particolare l'ultimo report registra 16.290 nuovi casi su ben 87.520 tamponi, di cui 20.951 molecolari e 66.569 rapidi, con un tasso di nuovi positivi del 18,61% (77,4% sulle prime diagnosi).

Ieri i casi erano stati 5.790 su 30.157 tamponi, con un'incidenza di positivi del 19,2%. Purtroppo nelle ultime 24 ore registrati altri 15 decessi. Sempre su i ricoveri: 33 in più per un totale di 1.230 contagiati in ospedale.

Per il governatore toscano Eugenio Giani quella in Toscana "è una situazione sotto controllo, perché ancora noi vediamo che negli ospedali abbiamo una capacità di spazio che ci consente di seguire il percorso della pandemia con un sistema che sta funzionando". "Là dove ci sono degli elementi che hanno un po' ostacolato il rapporto dei cittadini con le procedure - ha ricordato - abbiamo rimediato con le ordinanze di semplificazione, e contemporaneamente i contagi mi sembra veramente si siano stabilizzando, guardando i dati di ieri e di oggi". (ANSA).