Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 10 GEN - Rientro a scuola in presenza per gli studenti della Toscana che, dopo il parziale avvio di venerdì scorso, oggi completano il ritorno in classe. A pesare sul ritorno in classe, però, le assenze di docenti e personale Ata in quarantena o in isolamento che, in particolare, nelle scuole primarie e secondarie, ha comportato la riduzione o la riorganizzazione degli orari. Numerosi anche gli studenti a casa, per positività o contatto stretto, che seguono le lezioni tramite la didattica a distanza. A Firenze e provincia, secondo dati diffusi dalla Cgil, si registra una media di 4/5 alunni assenti per classe mentre è circa il 10% del personale scolastico in isolamento o quarantena, ma risultano anche situazioni con numeri ancora più alti.

Intanto 24 ore sono stati 5.790 i nuovi casi Covid - su 30.157 test - registrati nelle ultime 24 ore in Toscana dove da inizio pandemia ci sono stati complessivamwente oltre mezzo milione di contagi. Il tasso di positività sempre nelle ultime 24 ore è 19,20% (59,6% sulle prime diagnosi). Si registrano purtroppo altri 18 decessi e i ricoveri salgono a 1.197, 46 in più rispetto a ieri, di cui 113 in terapia intensiva, 2 in meno.

Infine protesta della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) della Toscana. "I medici di medicina generale - si afferma in una nota - non c'è la fanno più oberati da un carico di lavoro determinato sia dalla pandemia, sia dal fatto che ricadano sulle loro spalle compiti di altri settori, e sia dal doversi fare carico del problema delle carenze dei medici". (ANSA).