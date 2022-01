Fiamme in casa a Firenze, uomo trovato morto

(ANSA) - FIRENZE, 09 GEN - Un uomo è stata trovato morto carbonizzato stamani in un appartamento in via della Fornace a Firenze dai vigili del fuoco: i pompieri erano intervenuti per un incendio nell'abitazione.

Secondo quanto spiegato la salma è stata trovata nella camera da letto dell'appartamento, posto al primo piano di una palazzina. L'allarme è scattato perchè è stato notato del fumo uscire dall'abitazione. Sul posto intervenuti anche i sanitari del 118 e la polizia. Stando ai primi accertamenti l'uomo deceduto sarebbe un italiano di 62 anni. Riguardo all'origine dell'incendio l'ipotesi prevalente è quella di cause accidentali, non chiaro ancora se le fiamme siano partite da una coperta elettrica o da una stufetta. (ANSA).