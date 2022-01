Covid: Giani,sms ok ora avanti con automatismi legati a test

(ANSA) - FIRENZE, 08 GEN - Per il tracciamento dei casi positivi in Toscana "si esaurisce la fase degli sms, che hanno svolto la loro funzione e in continuità entriamo in quella di automatismi che semplificano l'immediato ritorno alla normalità per coloro che risultano negativi al test". E' quanto spiega il governatore toscano Eugenio Giani in merito alle nuove disposizioni fissate con ordinanza per il tracciamento in Toscana per il Covid.

"Oggi - spiega sempre Eugenio Giani - ho firmato un'ordinanza che entra in vigore il 10 gennaio per continuare l'opera di semplificazione e rapidità assicurata dal risultato del tampone sia nella fase di entrata nelle condizioni di positvità sia in quella di uscita verso la negatività. Il tampone rapido antigenico avrà validità come il tampone molecolare e la tracciabilità sarà assicurata da farmacisti, medici di base, centri del volontariato, che eseguono i test".

"Sempre oggi - conclude Giani - ho firmato anche una seconda ordinanza che possiamo definire 'antisciacallaggio', fissando il prezzo del tampone rapido antigenico in 15 euro e del tampone molecolare in 80 euro. Insieme alle forze dell'ordine ci adopereremo per garantire il contenimento del prezzo del tampone in questi termini". (ANSA).