Maltempo: in Toscana codice giallo per ghiaccio

(ANSA) - FIRENZE, 07 GEN - Un avviso di criticità di codice giallo per ghiaccio valido dalle ore 17 di oggi, venerdì 7 gennaio, fino alle ore 11 di sabato 8 gennaio è stato diramato dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale.

La criticità interesserà parti delle province di Arezzo, Firenze, Pistoia e Prato.

Tra la sera di oggi la mattina di domani, infatti, precisa la Sala operativa, le temperature torneranno sotto zero nelle zone interne, anche prossime alla costa. Sarà pertanto possibile la locale presenza di ghiaccio nei tratti stradali interessati dalle precipitazioni nevose nei giorni scorsi, nei tratti più umidi e in quelli generalmente meno esposti al sole durante il giorno. (ANSA).