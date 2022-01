Fiorentina, stasera lo stadio Franchi resterà chiuso

(ANSA) - FIRENZE, 06 GEN - Lo stadio Franchi resterà chiuso oggi al pubblico. A comunicarlo la società viola attraverso una nota ufficiale: il provvedimento è stato preso "dato l'annullamento della gara con l'Udinese che avrebbe dovuto svolgersi questa sera alle 20,45 in seguito alla decisione dell'Asl Friuli che ha imposto 5 giorni di quarantena domiciliare per tutto il gruppo squadra dell'Udinese. Pertanto - conclude la nota - al fine di evitare ogni tipo di disagio ai tifosi lo stadio Franchi rimarrà chiuso". Nei prossimi giorni la società viola comunicherà le modalità per il rimborso o riutilizzo degi biglietti. (ANSA).