Europarlamentare Ceccardi positiva, in quarantena in Egitto

Positiva al Covid l'europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi. Lo ha reso noto lei stessa sui social. "Come capita a tanti italiani di questi tempi, purtroppo anche io ho contratto il Covid - scrive Ceccardi su Fb -. Mi trovo in Egitto, in questo stesso posto qualche anno fa io e Andrea avevamo fatto la nostra prima vacanza, cementando il nostro amore. Per questo motivo abbiamo deciso di tornarci con Kinzica per festeggiare il Capodanno".

"A parte un gran febbrone la prima sera, dopo un giorno e mezzo si può dire che siano spariti quasi tutti i sintomi influenzali - spiega ancora Ceccardfi -. Dovrò stare isolata in quarantena per i prossimi giorni". Ceccardi spiega di essere "chiusa in una camera da sola ma non sono sgomenta: ho tanti libri da leggere e la vostra compagnia. Andrea e Kinzica per fortuna sono negativi. Li sento per telefono e mi mancano moltissimo. In questi due anni ho viaggiato tutte le settimane per lavoro, ho incontrato migliaia di persone e sono riuscita a non contrarre il Covid. Quattro mesi fa ho fatto il vaccino e ironia della sorte mi sono beccata il Covid da vaccinata e in vacanza! Che sfortuna".