Saldi, in Toscana buon avvio per outlet, meno per negozi città

(ANSA) - FIRENZE, 05 GEN - Primo giorno di saldi invernali a due velocità per la Toscana, secondo quanto dichiarano gli operatori del commercio: bene i grandi outlet, sia pur con numeri lontani dal pre-pandemia, meno bene i negozi nelle città.

A pesare sugli afflussi di oggi le condizioni meteo non favorevoli, e le conseguenze dell'elevato numero di contagi Covid, con tutto quello che ha comportato in termini di quarantena e isolamento delle persone.

"La situazione generale del paese è questa e diventa davvero difficile, con questo livello di incertezza e preoccupazione, mettere la testa sullo shopping", sostiene il presidente di Fismo-Confesercenti Firenze Enzo Nigi, spiegando come anche nel capoluogo pochi clienti abbiano scelto di fare acquisti in giornata. "Confidiamo comunque sul fatto che la durata dei saldi sarà complessivamente di 60 giorni - ha aggiunto -, e magari il clima generale del paese potrà, speriamo, in questo lasso di tempo, volgere al meglio".

Va "molto bene" invece il Valdichiana Village, che registra un "flusso continuo" di visitatori: oltre un quinto viene dalle regioni vicine. I dati del primo giorno sono "molto buoni" anche secondo il Barberino Designer Outlet, con "presenze molto più vicine ai numeri pre-pandemia", rispetto allo scorso anno. "E' molto chiaro il focus di acquisto - spiegano dall'outlet - che in questo momento si concentra sull'abbigliamento sportivo, i capi per outdoor, sia tecnici sia casual, e gli articoli per la casa".

Segnali positivi dal mondo dell'artigianato: "Rispetto al 2020 è minore il numero degli scontrini emessi, ma è maggiore l'importo medio, con un aumento del 40%, ha dichiarato il presidente di Confartigianato Imprese Firenze Alessandro Vittorio Sorani, secondo cui "gli incrementi maggiori si segnalano per oro, pelle e carta". (ANSA).