De Maria apre programmazione 2022 Amici della musica di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 05 GEN - Sarà il pianista Pietro De Maria a dare avvio alla programmazione 2022 degli Amici della musica di Firenze: il concerto è in programma l'8 gennaio al Teatro della Pergola (ore 16).

Domenica 9, alle ore 21, al saloncino della Pergola, sarà invece la volta del duo formato dal violinista Kolja Blacher e dal pianista Özgür Aydin, che eseguiranno la Sonata di Poulenc, la Sonata in sol maggiore op. 134 di Šostakovič e la Sonata n. 9 in la maggiore op. 47 'A Kreutzer' di Beethoven. Entrambi solisti di prim'ordine, spiegano in una nota gli Amici della Musica, Blacher e Aydin daranno avvio a un mese di programmazione che porta a Firenze, in formazione in duo con pianoforte, alcuni dei migliori violinisti in circolazione: Emmanuel Tjeknavorian con Maximilian Kromer (15 gennaio), Leonidas Kavakos con Enrico Pace (16 gennaio), Vadim Repin con Nikolai Lugansky (22 gennaio). Tornano anche gli appuntamenti con il ciclo 'Solopiano' che, dopo De Maria, propone Marc-André Hamelin il 23 gennaio e Benedetto Lupo il 29 gennaio. (ANSA).