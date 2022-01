Firenze, 'tree sitting' per gli alberi di Natale

(ANSA) - FIRENZE, 04 GEN - A Firenze arriva il 'tree sitting', presa in carico degli abeti usati per Natale per farli vivere e crescere nel parco di Poggio Valicaia di Scandicci (Firenze). Chi vorrà potrà poi riprendere il suo albero il prossimo dicembre. Il servizio partirà il 16 gennaio quando, dalle 8 alle 14, all'Eco-centro di San Donato, si potrà portare la propria pianta: un esperto valuterà se sarà possibile custodirla durante l'anno al parco o se invece dovrà essere smaltito da Alia per diventare compost. Se l'albero verrà portato al parco, tramite il portale web dedicato (www.treesitting.it), sarà possibile vederlo crescere durante l'anno, recarsi a controllare a Poggio Valicaia, per poi riprenderlo il prossimo Natale.

"Si tratta - ha spiegato l'assessore all'ambiente di Palazzo Vecchio Cecilia Del Re - di una scelta ambientalmente sostenibile che consente una minor produzione di rifiuti. In ogni caso dando gambe all'economia circolare che siamo chiamati a perseguire anche nel periodo natalizio". "Siamo entusiasti che il progetto di treesitting adottato da Scandicci quattro anni fa tramite i gestori del parco di Poggio Valicaia si allarghi a Firenze e coinvolga il gestore Alia" ha aggiunto l'assessore all'ambiente del Comune di Scandicci Barbara Lombardini. (ANSA).